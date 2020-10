Salute: incontro fra sottosegretaria Zampa e presidente Unicef Italia Samengo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'incontro si è parlato anche di due temi emergenti, ovvero la salute mentale di bambini e adolescenti. Il periodo di confinamento vissuto la scorsa primavera, determinato dall'emergenza da Covid-19, ha contribuito a portare all'attenzione generale questa problematica; un tema a cui sarà dedicato nel 2021 il rapporto globale dell'Unicef. "La Condizione dell'infanzia nel mondo". Altro tema è stata la promozione del nuovo Codice etico del Diritto della persona di minore età alla salute e ai servizi sanitari, curato dalla rete dei Garanti regionali dell'Infanzia e dell'adolescenza e delle Province autonome di Trento e Bolzano e recentemente presentato a Bari dal Garante regionale dei Diritti del Minore della Regione Puglia Ludovico Abbaticchio: nato dal processo di attualizzazione della Carta dei diritti dei bambini in ospedale, è uno strumento innovativo e importante di tutela della salute dei bambini e degli adolescenti. Infine è stata sottolineata l'attenzione per le fasce più vulnerabili della popolazione minorile che vive in Italia, tra le quali i minorenni stranieri non accompagnati, rifugiati e appartenenti a minoranze. (Com)