Reddito cittadinanza: Fassina (Leu), deve diventare "Lavoro di cittadinanza"

- "Gli effetti del Covid-19 sarebbero stati devastanti per 1,3 milioni di famiglie in assenza del Reddito di Cittadinanza. La spiegazione degli scarsi risultati occupazionali è, prevalentemente, keynesiana, ancor più nella pandemia, dato il crollo del 10 per cento dell'attività produttiva. E' nella carenza di domanda di lavoro da parte delle imprese, a sua volta dovuta al deficit di domanda interna, soprattutto nel Mezzogiorno, ossia nei territori dove è più diffuso il RdC. È necessario, come ai tempi del New Deal di Roosevelt, l'intervento pubblico per creare direttamente lavoro". E' quanto propone Stefano Fassina, deputato di LeU, in un intervento su "Il Fatto Quotidiano". "A tal fine, va data centralità alla funzione dei Comuni, prevista ma rimasta ai margini. I 'Progetti utili alla collettività', da predisporre insieme al Terzo Settore, devono diventare lo sbocco primario per impiegare i percettori del RdC. In sintesi - prosegue l'esponente di Leu - dobbiamo far diventare il Reddito di Cittadinanza 'Lavoro' di Cittadinanza. Un 'lavoro' non sostitutivo delle urgenti assunzioni nel settore pubblico, dove l'Italia è all'ultimo posto nell'Eurozona nel rapporto tra dipendenti pubblici e popolazione", conclude Fassina. (Rin)