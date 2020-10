Cultura: Israele, gruppo Eunic partecipa all'edizione online di Ecoweek 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Eunic (European Union National Institutes for Culture) degli Istituti nazionali culturali dell’Unione Europea in Israele partecipa all’edizione online di Ecoweek 2020 con due tavole rotonde che vedranno la partecipazione di esperti di sette Paesi. Lo riferisce oggi una nota dlel'Istituto italiano di cultura a Tel Aviv. Tra gli ospiti, l’italiana Maria Carmela Frate, architetto specializzato nei campi del restauro dei beni architettonici monumentali e del recupero del patrimonio architettonico con valenza storica, interverrà con una conferenza sulla sostenibilità nell’edificato esistente. Domani, 2 ottobre, dalle 16:00 alle 17:15 si terrà la conferenza "Il paradigma della sostenibilità tra riqualificazione edilizia e restauro del moderno", a cura di Maria Carmela Frate. L'evento sarà trasmesso in streaming online in inglese. L’architettura è una delle principali attività responsabili delle trasformazioni del territorio, pertanto le sue azioni devono includere necessariamente obiettivi di sostenibilità ambientale tesi al miglioramento del contesto. L’intervento sarà seguito da un dibattito moderato da Elias Messinas, fondatore e presidente di Ecoweek. L'accesso è gratuito, previa prenotazione al sito "http://ecoweek.online/". Maria Carmela Frate (1959), architetto, allieva di Nicola Pagliara, si è laureata all’Università Federico II di Napoli nel 1985, dove ha conseguito anche il dottorato in architettura nel 2017, dalla cui ricerca è nato un libro sulla sostenibilità in architettura. Ecoweek è un'organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 2005 con la missione di aumentare la consapevolezza ambientale. Attiva in 17 paesi con una rete in 56 paesi, crea piattaforme per avviare il cambiamento nei quartieri e nelle e città e responsabilizzare i giovani professionisti, attraverso conferenze internazionali e laboratori con l’obiettivo di modificare le consuetudini e promuovere i principi della sostenibilità ambientale attraverso il design. L'evento è organizzato da Ecoweek, in collaborazione con Eunic e l'Istituto italiano di cultura di Tel Aviv. (Res)