Agricoltura: assessore Lazio, 8 milioni di euro del Psr per 115 nuovi agricoltori

- Con lo scorrimento della graduatoria della misura "6.1.1" del programma di sviluppo rurale, la Regione Lazio ha potuto finanziare con 8 milioni di euro, 115 nuovi giovani agricoltori, in aggiunta ai 300 già finanziati. Lo dichiara in una nota l'assessore all'Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, Ambiente e risorse naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati. "Grazie alla rimodulazione del piano finanziario del nostro Programma di sviluppo rurale del Lazio - approvata, lo ricordiamo, lo scorso 13 agosto dall'Unione Europea - abbiamo potuto assegnare anche nuove risorse aggiuntive alla misura destinata agli aiuti all'avviamento aziendale per giovani agricoltori - spiega l'assessore Onorati -. Ragazze e ragazzi simbolo della tenacia e della perseveranza di un settore che non ha mai smesso di lavorare e seminare speranza e che, più degli altri, durante la pandemia, ha testimoniato il suo essere trainante per l'economia non solo regionale, ma nazionale. Abbiamo voluto puntare sui giovani che non si sono arresi, che non hanno abbandonato la propria terra, ma che anzi hanno voglia di investire nel Lazio con la propria passione e dedizione. Il nostro lavoro continua per rendere la nostra regione - conclude Onorati - un terreno fertile per i nostri cittadini. Grazie infine alle strutture amministrative per il grande impegno e lavoro".(Com)