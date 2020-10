Venezuela: Maduro, carburante verrà somministrato a targhe alterne fino a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha annunciato che a novembre verrà regolarizzata la somministrazione del carburante, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli. Fino ad allora, ovvero dal 5 ottobre al 5 novembre, ha dichiarato durante un intervento trasmesso in diretta televisiva, il carburante verrà somministrato sulla base dell’ultimo numero di targa dei veicoli. “Sta arrivando dall’estero quello che abbiamo comprato per ottobre. Facciamo acquisti per i mesi successivi, nonostante il governo degli Stati Uniti abbia sequestrato tre petroliere dirette nel paese”, ha detto Maduro. Nei ultimi sei mesi il Venezuela, tra i paesi con le maggiori riserve petrolifere al mondo, ha registrato gravi carenze nella somministrazione di carburate alle stazioni di servizio, dove si registrano lunghe code di veicoli in attesa di fare rifornimento. Il governo del presidente Nicolas Maduro assegna alla pressione economica internazionale il grosso delle responsabilità della crisi energetica, mentre le opposizioni imputano a Caracas la gestione fallimentare della risorse e del sistema produttivo. (segue) (Vec)