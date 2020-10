Venezuela: Maduro, carburante verrà somministrato a targhe alterne fino a novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il carburante acquistato da Caracas proviene soprattutto dall'Iran. Ieri è arrivata nel paese la petroliera iraniana Forest, come riferito dal portale TankerTrackers, specializzato nel monitoraggio delle rotte navali. La nave ha raggiunto la raffineria di El Palito, nello stato settentrionale di Carabobo. Si attende ora l’arrivo di altre due imbarcazioni, la Fortune e la Faxon, attese rispettivamente il 1 e 4 ottobre. In totale il carico ammonta a 800 mila barili di combustibile. Si tratta della terza flotta di petroliere che il Venezuela si appresta ad accogliere nel corso degli ultimi mesi. A giugno si era registrato l'arrivo di cinque imbarcazioni, sempre provenienti dall'Iran, mentre una seconda flotta di imbarcazioni greche con bandiera della Liberia, era stata requisita dagli Stati Uniti, in base a un ordine della magistratura legato alle sanzioni emesse dall'amministrazione del presidente Donald Trump. E sarebbe proprio per evitare problemi con le misure restrittive dettate da Washington che le petroliere avrebbero evitato il passaggio per il Canale di Suez, scegliendo la rotta che passa sotto Capo di Buona Speranza, a sud dell'Africa, ben più onerosa in termini di tempo e costi. (Vec)