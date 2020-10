Ue: fonti stampa, Commissione invierà missiva al Regno Unito denunciando violazione accordi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea invierà oggi una "lettera di notifica formale" al Regno Unito per aver violato i termini dell'accordo di recesso. Lo riferiscono i media internazionali, citando fonti di Bruxelles. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, farà un annuncio in merito questa mattina. La missiva dell'Ue sarebbe il primo passo di un processo legale che potrebbe sfociare in una causa presso la Corte di giustizia europea. (Beb)