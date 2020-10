Recovery Fund: Benamati (Pd), ascoltare appello ricercatori e scienziati per competitività Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'appello dei 15 ricercatori e scienziati al presidente del consiglio per il potenziamento delle attività di ricerca, sia di base quanto tecnologica, nell'ambito delle attività del piano nazionale di ripresa e resilienza è altamente condivisibile". Lo dichiara il deputato democratico Gianluca Benamati, capogruppo in commissione Attività produttive. "La deludente percentuale di spesa per la ricerca - continua Benamati - è una delle ragioni del ritardo tecnologico nell'innovazione e nella competitività del Paese. Al di là del pur importante tema del trasferimento tecnologico, infatti, ciò in cui l'Italia è sofferente è la ricerca stessa", sottolinea. "Più ricerca sui temi strategici per l'evoluzione tecnologica, così da riguadagnare pozioni di leadership nei settori ad oggi alla frontiera dell'innovazione, e una sempre maggiore contaminazione fra formazione avanzata, ricerca, tessuto produttivo e sociale è la via maestra per la ripartenza del Paese", aggiunge Benamati. " (segue) (Com)