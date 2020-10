Recovery Fund: Benamati (Pd), ascoltare appello ricercatori e scienziati per competitività Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il deputato del Pd i "grandi progetti Paese e valutazione delle attività basate sulla reale competitività dei progetti da finanziare appaiono irrinunciabili, così come la valutazione del merito e dell'attività dei singoli ricercatori. Anche da qui passa il potenziamento della manifattura italiana del domani e il rientro -ma anche la permanenza - di tanti cervelli oggi in fuga. La commissione Attività Produttive ha segnalato con chiarezza questi temi negli indirizzi che il Parlamento deve fornire al governo. Ci attendiamo che il governo sia attento a queste esigenze che rispondono a una realtà vera ed ai bisogni specifici del sistema produttivo italiano", conclude. (Com)