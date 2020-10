Marocco: le autorità contestano rapporto Hrw su indipendenza magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco ha respinto in modo “categorico” il rapporto della Ong, "Human Rights Watch" (Hrw) dal titolo "Marocco: giornalista critico perseguito per spionaggio", datata 21 settembre 2020, attraverso la quale l'organizzazione "cerca di fuorviare l'opinione pubblica dando l'impressione che il sistema giudiziario nazionale non sia indipendente". In un comunicato, le autorità marocchine affermano che la magistratura è indipendente ai sensi della Costituzione e che l'attuazione delle garanzie di indipendenza dei magistrati rientra nelle prerogative del Consiglio Superiore del Potere Giudiziario, una speciale istituzione costituzionale, indipendente dai poteri esecutivo e legislativo.(Res)