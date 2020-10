Perché armi della fabbrica tedesca H&K sono state vendute alla Bielorussia nonostante il divieto Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante l'embargo che l'Ue ha posto sulle esportazioni di armi in Bielorussia nel 2011, le forze di sicurezza del paese sono equipaggiate con pistole mitragliatrici Mp5 della fabbrica di armi tedesca Heckler&Koch (H&K). È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che si tratta “molto probabilmente” di modelli prodotti su licenza in Turchia. H&K ha, infatti, assicurato di non avere alcun rapporto con la Bielorussia. Nel 1983, il governo tedesco ha autorizzato l'azienda a concludere un contratto per la produzione su licenza degli Mp5 con la Compagnia per l'industria meccanica e chimica della Turchia (Mkek), fino al 2013 unico fabbricante di pistole mitragliatrici nel paese. Inoltre, dai dati forniti dal governo di Ankara all'Onu, emerge che la Turchia ha venduto alla Bielorussia 85 Mp5 nel 2007, altri 400 nel 2013 e 59 nel 2016. Tuttavia, in base all'accordo con H&K, il Mkek poteva replicare l'Mp5 “esclusivamente per uso proprio”. A ogni modo, secondo H&K, l'intesa “non copre questo tipo di esportazioni”.Tra il 2006 e il 2019, la Turchia ha dunque potuto esportare 20.702 pistole mitragliatrici, per la maggior parte Mp5 prodotti su licenza, in più di 40 mercati. Tra i clienti figurano paesi cui è vietato vendere armi dalle organizzazioni internazionali come, oltre alla Bielorussia, Sudan e Azerbaigian. Gli acquirenti comprendono anche paesi dove è in corso una guerra civile come l'Ucraina o parti in conflitto, come l'Arabia Saudita in Yemen. H&K ha assicurato di non trarre alcun guadagno dalla vendita degli Mp5 turchi. La tariffa di licenza non dipende, infatti,dalle quantità di armi prodotte dal Mkek. A ogni modo, H&K ha reso noto che oggi non concederebbe più licenze di produzione a Stati che non condividono i suoi “valori liberaldemocratici, fondati sui diritti umani”. (Geb)