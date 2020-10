Russia: Navalnyj, Putin coinvolto personalmente nel mio avvelenamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, è personalmente coinvolto nell'avvelenamento dell'attivista dell'opposizione, Aleksei Navalnyj. È l'opinione espressa dallo stesso attivista in un'intervista a "Der Spiegel". "Sostengo che dietro questo crimine ci sia Putin e non ho altre versioni dei fatti plausibili per quanto è accaduto”, ha dichiarato Navalnyj, senza fornire ulteriori dettagli a sostegno di tale argomentazione. Nell'intervista, l’attivista ha confermato l'intenzione annunciata in precedenza di tornare in Russia dopo che sarà terminato il periodo di cure. “Il mio compito ora è rimanere quel tipo di persona che non ha paura. E io non ho paura!”.(Rum)