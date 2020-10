Aspi: Cdm entro dieci giorni, senza progressi si procederà alla revoca della concessione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atlantia ha confermato la disponibilità a cedere Aspi e a proseguire le trattative con Cassa depositi e prestiti, ma si dice contraria alla richiesta dell'esecutivo di inserire la manleva come parte dell’accordo, una garanzia dell'acquirente contro i danni indiretti conseguenti al crollo del Ponte Morandi nel 2018. Un punto, questo, che il governo ritiene fondamentale dell’accordo e chiede alle società di rispettarlo. Secondo la concessionaria di Aspi "è evidente la trasparenza e buona fede con cui il negoziato è stato condotto da Autostrade per l’Italia, nonché come ogni sforzo sia stato fatto per recepire, le richieste e le istanze formulate dal Concedente", ha scritto in una missiva inviata al governo in merito alle trattative per la cessione dei Aspi a Cassa depositi e prestiti (Cdp). (Rin)