Libano: approvata dal parlamento legge sul peculato, rinviato al 20 ottobre voto amnistia

- Il parlamento del Libano ha approvato ieri una legge sul peculato, mentre ha deciso il rinvio al 20 ottobre del voto su una legge di amnistia generale. Lo riferisce il quotidiano libanese "L'Orient Le Jour". Secondo la legge approvata ieri, il peculato verrà d’ora in poi verrà giudicato da tribunali ordinari e quindi non prevederà l’immunità da parte di alcun funzionario pubblico. Il voto su una legge relativa a un’amnistia generale è stato invece rinviato a causa della minaccia di boicottaggio della seduta da parte di alcune forze politiche e del conseguente mancato raggiungimento del quorum. Oggetto del disaccordo sul testo di legge è la controversa inclusione nel provvedimento di detenuti condannati per crimini legati a terrorismo e traffico di stupefacenti. Sempre ieri, alcune famiglie di detenuti hanno bloccate le strade nel quartiere di Bir Hassan, nella capitale Beirut, e davanti al municipio di Tripoli, nel nord del Libano dopo il quarto rinvio da parte del parlamento del voto sulla legge di amnistia generale. Nella più grande prigione del Libano - il carcere di Roumieh, alla periferia di Beirut - hanno quasi toccato quota quattrocento i casi di contagio da coronavirus. Un paio di settimane fa, le autorità libanesi avevano annunciato i primi 22 contagi nell’istituto penitenziario.. Quest'ultimo è il più grande del paese e ci sono detenuti oltre 4 mila prigionieri, il triplo della sua capacità. L'ordine dei medici libanese ha chiesto al governo di adottare misure urgenti, quali la separazione dei detenuti che mostrano sintomi dagli altri, il miglioramento della qualità di cibo e acqua e affrontare il problema del sovraffollamento. Il ministero della Salute ha annunciato di star lavorando con i dicasteri dell'Interno e della Difesa per allestire due ospedali da destinare ai prigionieri nella valle della Bekaa e un altro a Beirut. (Res)