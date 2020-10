Cina-Usa: Pechino prepara un'indagine antitrust su Google (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è ancora chiaro su quali servizi Google potrebbe concentrarsi l'indagine. La maggior parte dei fornitori di smartphone cinesi utilizza una versione open source della piattaforma Android con alternative ai servizi Google sui propri telefoni domestici. Cercando di superare la sua dipendenza da Google, Huawei ha annunciato il mese scorso l'intenzione di introdurre il suo sistema operativo proprietario Harmony negli smartphone il prossimo anno. I regolatori cinesi esamineranno gli esempi forniti dai loro colleghi in Europa e in India se procederà con l'indagine antitrust, ha spiegato la prima fonte. "La Cina esaminerà anche quello che hanno fatto altri paesi, compreso lo svolgimento di indagini con i dirigenti di Google", ha aggiunto. Nel 2018, l'Unione europea (Ue) ha inflitto a Google una multa di 4,3 miliardi di euro per pratiche anticoncorrenziali, come costringere i produttori di telefoni a preinstallare le app di Google sui dispositivi Android e impedire loro di utilizzare i rivali di Android e del motore di ricerca di Google. Questa decisione ha spinto la società statunitense a offrire agli utenti europei una scelta più ampia rispetto agli strumenti di ricerca predefiniti e ha dato ai produttori di telefoni più margine di manovra per utilizzare i sistemi concorrenti. (Cip)