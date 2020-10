Imprese: Francia, fondo Ardian entra nella partita per acquisire Suez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo francese Ardian ha annunciato l'intenzione di voler costituire un consorzio di investitori per acquisire il 29,9 per cento della partecipazione che Engie detiene in Suez, da tempo nel mirino di Veolia. “Ardian vuole costituire un consorzio di investitori istituzionali privati e pubblici a dominanza francese per realizzare questo progetto e lanciare un'offerta pubblica amichevole”, si legge in un comunicato. Nella serata di ieri, il gruppo energetico francese Engie ha giudicato positivamente l'offerta da 3,4 miliardi di euro presentata da Veolia, ma ha chiesto che la durata di validità venga estesa sino al 5 ottobre per fornire una risposta. Veolia inizialmente aveva proposto 2,9 miliardi di euro, ma Engie ha giudicato l'offerta troppo modesta chiedendo che venisse rivista al rialzo. Quella presentata ieri prevede 18 euro ad azione, contro i 15,50 euro iniziali, una quota che porta l'offerta complessiva a 3,4 miliardi. In questo modo Veolia “apporta chiarimenti e miglioramenti importanti rispetto all'offerta precedente”, si legge in un comunicato diffuso da Engie. (Frp)