Scuola: dopo la soppressione del Miur il nuovo ministero viene riorganizzato, ecco le novità

- La soppressione del ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, avvenuta con il decreto-legge 9 gennaio 2020 n. 1, ha reso necessaria la riorganizzazione dei due ministeri nati da questa iniziativa: il ministero dell'Università (Mur) e il ministero dell'Istruzione (Mi). Tale riorganizzazione, perfezionata dal Consiglio dei ministri riunitosi ieri, mercoledì 30 settembre, in un certo senso "ufficializza" la divisione dei due dicasteri. Il nuovo disegno organizzativo del ministero dell'Istruzione prevede due distinte strutture dipartimentali, una riferita all'istruzione e l'altra a organizzazione, sistemi informativi, personale e bilancio, che assicurano l'esercizio organico e integrato delle rispettive funzioni. Quello del ministero dell'Università e della ricerca prevede l'articolazione in cinque direzioni generali, coordinate da un segretario generale e, rispetto al precedente provvedimento organizzativo, che ripartiva le competenze relative alla missione dell'istruzione universitaria in ragione del tipo di istituzione vigilata (atenei oppure istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica), adotta una ripartizione basata sulla tipologia di funzioni esercitate, distinguendo in particolare tra quelle riguardanti la programmazione e la gestione delle risorse nonché la governance delle istituzioni della formazione superiore da un lato e, dall'altro, quelle riguardanti gli ordinamenti didattici, gli studenti e il diritto allo studio. I testi, si legge nel comunicato finale del Cdm, tengono conto dei pareri espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.(Rin)