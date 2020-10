Nagorno-Karabakh: premier armeno, alleanza azerbaigiano-turca ci ha dichiarato guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale ha ora chiaramente affermato che l'alleanza azerbaigiano-turca ha dichiarato guerra contro l’Artsakh – l’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh – e l’Armenia con l'aiuto e il coinvolgimento di combattenti terroristi stranieri. Lo ha scritto su Twitter il premier armeno, Nikol Pashinyan, secondo cui questi atti di terrorismo sono una “minaccia di egual misura per gli Stati Uniti, l'Iran, la Russia e la Francia”. "I confini dell'Artsakh sono diventati una prima linea di civiltà. L'Artsakh sta combattendo contro il terrorismo internazionale, che non fa distinzione tra i confini geopolitici dei suoi bersagli. L'Artsakh e l'Armenia stanno combattendo per la sicurezza globale", ha aggiunto Pashinyan. (Rum)