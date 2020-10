Germania: scoperta chat razzista con 25 agenti della polizia di Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la serie di scandali di razzismo che coinvolgono le forze dell'ordine tedesche, mentre si rafforzano i sospetti per l'infiltrazione dell'estrema destra nei commissariati, nelle caserme e nei servizi segreti della Germania. Come reso noto dall'emittente televisiva “Ard”, è stata scoperta una chat con contenuti razzisti di cui erano parte 25 agenti della polizia di Berlino. Nei messaggi, i musulmani vengono descritti come “una fanatica cultura da primati”, i rifugiati vengono equiparati a topi e stupratori e i neonazisti sono considerati possibili alleati nelle operazioni di ordine pubblico durante le manifestazioni di sinistra. Il ministro dell'Interno del Land di Berlino, Andreas Geisel, ha commentato: “Se le accuse si dimostrano vere, ciò è assolutamente inaccettabile e non ha nulla a che fare con una moderna e cosmopolita forza di polizia della capitale". A sua volta, la polizia di Berlino ha avviato procedimenti disciplinari nei confronti degli agenti che facevano parte della chat e ha aperto un'inchiesta. (Geb)