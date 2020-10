Regno Unito: "The Guardian", governo considera centri detenzione migranti all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano "The Guardian", il governo del Regno Unito starebbe considerando la possibilità di utilizzare o costruire ex novo centri di detenzione per migranti irregolari all'estero del Paese, dopo le voci di ieri secondo cui il ministro dell'Interno Priti Patel aveva esplorato la possibilità di utilizzare alcune isole britanniche nell'Atlantico meridionale allo scopo. Secondo documenti visti da "The Guardian", Downing Street starebbe valutando la possibilità di mandare i migranti in centri in Papua Nuova Guinea, in Marocco e in Moldova. Il parere del ministero degli Esteri, consultato allo scopo, non sarebbe stato tuttavia positivo, per un problema di costi e di praticità nell'inviare all'estero (nel caso della Papua Nuova Guinea, letteralmente dall'altra parte del mondo) gli immigrati regolari in attesa di procedura di espulsione. (segue) (Rel)