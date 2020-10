Coronavirus: Egitto, 119 nuovi contagi e 16 decessi nella giornata di ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri l'Egitto ha registrato 119 nuovi casi di positività al coronavirus, attestatisi a meno di 200 al giorno ormai da un mese. Lo ha reso noto il ministero della Salute con un comunicato su "Facebook". I nuovi casi portano il totale dei contagi a 103.198, con 96.494 guarigioni e 5.930 decessi (di cui sedici ieri). Il dicastero della Salute sta invitando tramite spot in televisione la cittadinanza a offrirsi come volontari per i test sul nuovo vaccino contro il coronavirus dopo che il fondo sovrano russo ha dichiarato di avere raggiunto un accordo con la ditta farmaceutica egiziana Pharco epr la fornitura di 25 milioni di dosi del vaccino Sputnik V. L'Egitto acquisirà il vaccino quando ne sarà provata l'efficacia internazionalmente, ha affermato il portavoce governativo Nader Saad la scorsa settimana. Saad ha aggiunto che Il Cairo si è assicurata dalla Federazione internazionale delle associazioni e delle case farmaceutiche (Ifpma) la consegna di trenta milioni di dosi di vaccino appena quest'ultimo verrò accreditato. (Cae)