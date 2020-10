Algeria: segretario della Difesa Usa Esper oggi ad Algeri per rafforzare cooperazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario della Difesa degli Stati Uniti, Mark Esper, è atteso oggi ad Algeri dopo avere fatto tappa ieri a Tunisi nel corso della sua prima tournée nel Maghreb, che terminerà domani in Marocco. Esper dovrebbe riaffermare l'impegno Usa nella regione e rafforzare la cooperazione con l'Algeria, paese da cui un ministro della Difesa statunitense manca da oltre quindici anni. La visita si colloca in un quadro particolare in cui Mali e Libia stanno attraversando sviluppi securitari e politici importanti. La cooperazione militare tra Usa e Algeria nella lotta al terrorismo nella regione maghrebino-saheliana dovrebbe essere al centro dei colloqui tra Esper e i funzionari di Algeri. I rapporti tra quest'ultima e Washington sono considerati importanti e imprescindibili in materia di lotta contro il terrorismo. A tal proposito, durante la sua visita in Algeria la scorsa settimana, il generale Stephen Townsend, comandante dello United States Africa Command (Africom), ha affermato che il paese nordafricano è "un partner affidabile e molto forte, e se sono qui è perché siamo convinti che l'Algeria possa giocare un ruolo molto importante per garantire la sicurezza e la pace nella regione", aggiungendo che Algeri è impegnata nella lotta al terrorismo. "Indebolire i gruppi estremisti violenti, contrastare le attività criminali e rafforzare la stabilità regionali sono una necessità reciproca", ha affermato Townsend. Ciononostante, l'Algeria intrattiene buoni rapporti anche con paesi concorrenti degli Usa, tra cui la Cina - primo partner per scambi economici - e la Russia - prima nel settore degli armamenti.(Ala)