Aspi: entro dieci giorni il Cdm, senza progressi si procederà alla revoca della concessione

- Sul dossier Aspi il governo non cede al pressing di Atlantia e lancia un altro ultimatum: una riunione del Consiglio dei ministri entro dieci giorni per decidere sulla vicenda relativa ad Autostrade per l’Italia. Se non cambiano le condizioni si procederà alla revoca della concessione alla società controllata da Atlantia, altrimenti la stessa riunione servirà a valutare una sua nuova posizione. Secondo quanto si apprende, sarebbe questo l’orientamento emerso al termine del vertice di ieri, a palazzo Chigi, tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e quello delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli. Se Atlantia non muterà la posizione delineata dopo la lettera con la quale ha cambiato il quadro rispetto all’accordo raggiunto a metà luglio ci sarà la revoca della concessione, altrimenti si procederà con la valutazione degli eventuali, nuovi elementi che emergeranno.Atlantia ha confermato la disponibilità a cedere Aspi e a proseguire le trattative con Cassa depositi e prestiti, ma si dice contraria alla richiesta dell'esecutivo di inserire la manleva come parte dell’accordo, una garanzia dell'acquirente contro i danni indiretti conseguenti al crollo del Ponte Morandi nel 2018. Un punto, questo, che il governo ritiene fondamentale dell’accordo e chiede alle società di rispettarlo. Secondo la concessionaria di Aspi "è evidente la trasparenza e buona fede con cui il negoziato è stato condotto da Autostrade per l’Italia, nonché come ogni sforzo sia stato fatto per recepire, le richieste e le istanze formulate dal Concedente", ha scritto in una missiva inviata al governo in merito alle trattative per la cessione dei Aspi a Cassa depositi e prestiti (Rin)