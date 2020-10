Regno Unito: coronavirus, più di un terzo delle aziende prevede esuberi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di un terzo delle aziende britanniche prevede esuberi nei prossimi tre mesi, secondo un nuovo studio di "YouGov". La causa sarebbe la crisi generata dalla pandemia, e la fine del programma di aspettativa finanziato dal governo e prevista per la fine di ottobre, che sinora copriva sino all'80 per cento (70 da settembre) dello stipendio del lavoratore, anche se questi di fatto non lavorava. Il 37 per cento degli imprenditori intervistati infatti ha dichiarato che probabilmente ci sarebbero stati degli esuberi nella propria azienda prima della fine dell'anno, mentre questo numero sale al 60 per cento nelle compagnie con più di 250 dipendenti. Questo nuovo dato si aggiunge a settimane di preoccupazioni di esperti e forze politiche esterne al governo circa gli effetti che la rimozione tout court del programma di supporto potrebbe avere sull'occupazione britannica. Il governo infatti si prepara a sostituire il piano di aspettativa con un programma di "mantenimento del lavoro", meno generoso e accessibile solo a coloro che lavorano almeno il 33 per cento dell'orario originariamente programmato. I critici tuttavia hanno fatto presente che lo schema potrebbe rivelarsi essere meno utilizzato di quanto sperato, in quanto porrebbe l'imprenditore nella difficile situazione di dove coprire i rimanenti due terzi dello stipendio avendo solo però un terzo delle ore "lavorate" dal dipendente. (Rel)