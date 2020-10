Roma: controlli antidroga, tre arresti e una denuncia, sequestrate centinaia di dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera, nell’ambito dei quotidiani servizi antidroga, i carabinieri del comando provinciale di Roma hanno arrestato tre persone e denunciato una quarta per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. A Tor Bella Monaca, i carabinieri della stazione hanno notato un 18enne aggirarsi con fare sospetto nella piazza di spaccio di via San Biagio Platani e lo hanno fermato per una verifica. Il giovane, senza occupazione e con precedenti, è stato trovato in possesso di 100 dosi di cocaina, già pronte per lo spaccio, e denaro contante, provento dell’attività illecita. Il 18enne è stato arrestato e portato in caserma, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo. Gli stessi carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca hanno poi arrestato un 48enne, originario della provincia di Foggia ma residente a Roma, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso, in via Mirabella Eclano, a vendere alcune dosi di hashish ad un giovane, identificato e segnalato all’Ufficio territoriale del governo, quale assuntore. Lo spacciatore è stato trovato in possesso di 32 grammi di droga e 1.635 euro. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari. (segue) (Rer)