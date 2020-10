Roma: controlli antidroga, tre arresti e una denuncia, sequestrate centinaia di dosi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma San Pietro, invece, hanno arrestato un 24enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti, pizzicato nei pressi della fermata della metropolitana Marconi a spacciare tre dosi di eroina ad un tossicodipendente. Lo spacciatore aveva appena intascato 90 euro, sequestrati dai militari insieme ad altri 555 euro che nascondeva in una tasca interna della giacca. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo, mentre l’acquirente è stato identificato e segnalato all’Ufficio territoriale del governo in qualità di assuntore. I carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma, infine, durante un posto di controllo in via Monzambano, zona Castro Pretorio, hanno fermato un 32enne romano alla guida di un’auto. L’uomo, apparso sin da subito molto nervoso, ha fortemente insospettito i militari che hanno deciso di approfondire l’ispezione. Il motivo della sua agitazione erano i 40 grammi di marijuana e i 54 grammi di resina della stessa droga scovati dai carabinieri in un vano del cruscotto del veicolo. La perquisizione estesa anche nella casa del 32enne ha permesso di sequestrare altri 8 grammi di marijuana e 24 grammi di cocaina. L’uomo è stato denunciato. (Rer)