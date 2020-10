© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri spagnola, Arancha González Laya, in visita istituzionale in Giordania, si recherà al centro rifugiati delle Nazioni Unite di Amman e incontrerà l'omologo Ayman Safadi e i rappresentanti delle istituzioni della società civile presso la residenza dell'ambasciatore spagnolo in Giordania. (Spm)