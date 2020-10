Ue: ministri Giustizia di Polonia e Ungheria esprimono riserve su rapporto Commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto della Commissione europea sullo stato di diritto fa emergere obiezioni in quanto alla sua idea di fondo, alla sua metodologia, alle fonti e a contenuto. Lo riferiscono in un comunicato congiunto i ministri della Giustizia di Polonia e Ungheria, Zbigniew Ziobro e Judit Varga. "La scelta delle fonti su cui si basa il rapporto non è trasparente ed è di parte. E' irricevibile che il rapporto si fondi quasi esclusivamente sui contributi di organizzazioni parte di una rete internazionale impegnata in una campagna coordinata e di larga scala contro governi eletti democraticamente e che ritiene avversari politici e ideologici", afferma la nota dei due ministri. "Nel corso delle consultazioni passate sono emerse una valutazione tendenziosa e accuse senza fondamento. La riluttanza della Commissione Ue a ricevere correzioni mette in discussione il suo impegno verso un dialogo autentico", continua la nota. Prima del comunicato, Varga si è espressa su Twitter parlando di un rapporto "assurdo e falso", che non può essere "la base di qualsivoglia dibattito sullo stato di diritto in Ue". (Vap)