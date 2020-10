Russia-Ue: rappresentante permanente Chizhov accusa Bruxelles di ingerenze in Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea, nonostante le sue stesse dichiarazioni di contrarietà a qualsiasi interferenza esterna nella situazione in Bielorussia, è impegnata in tale ingerenza. Lo ha affermato il rappresentante permanente russo presso l'Ue, Vladimir Chizhov, in un'intervista a "Ria Novosti". " L'Ue, pur dichiarando ad alta voce di essere contraria a qualsiasi interferenza esterna, in realtà è impegnata proprio in questo senso", ha dichiarato il diplomatico russo. (Rum)