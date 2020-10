Libia: vertice Bouznika rinviato, ancora molti ostacoli sulla via del dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice che si sarebbe dovuto tenere a Bouznika, in Marocco, tra i rappresentanti della Camera dei rappresentanti libica di Tobruk o e quelli dell'Alto Consiglio di Stato è stato rinviato a data da destinarsi e, secondo l'emittente "al Arabiya", sono ancora molti gli ostacoli sulla via del dialogo politico libico. Si registra infatti una certa "ambiguità nel corso dei negoziati per la soluzione libica ospitati dal Marocco tra le due parti in conflitto, dopo il rinvio per la terza volta consecutiva in meno di una settimana, che si è scontrato con l'opposizione e il rifiuto delle parti armate di accettare l'accordo, che potrebbe minacciare il progetto di soluzione finale e ostacolare gli sforzi delle Nazioni Unite Sulla formazione di una nuova autorità nel Paese entro la fine di questo mese, per intraprendere l'istituzione di un'altra fase in Libia". Nonostante il consenso dei partecipanti al dialogo, il dibattito politico e mediatico che ne è seguito ha rivelato molti ostacoli e le voci provenienti da Bouznika hanno rivelato l'esistenza di un divario tra le due parti. L'inizio del secondo round di sessioni di dialogo tra le delegazioni del Parlamento libico e del Consiglio supremo di Stato, che avrebbe dovuto iniziare oggi, giovedì, è stato ritardato dalla firma del capo dell’Alto Consiglio di Stato libico, Khaled al Mishri, e del presidente del parlamento libico, Aquila Saleh, sui verbali dell'accordo raggiunto al termine del precedente round del dialogo libico a Bouznika il 10 settembre, relativo alla divisione delle posizioni sovrane tra le tre regioni. (Res)