Libia: comando operazioni Sirte del Gna pone nuove condizioni per accordo con Haftar

- Il Comando delle operazioni di Sirte e Jufrah che fa capo al Governo di accordo nazionale libico (Gna) ha annunciato, ieri sera, il proprio rifiuto dei risultati di "qualsiasi conferenza fuori dalla Libia che non soddisfi gli obiettivi della Rivoluzione di febbraio", riferendosi al vertice che si sarebbe dovuto tenere oggi a Bouznika in Marocco. Il Comando ha dichiarato di non accettare "che una città diversa da Tripoli sia la capitale della Libia", e ha sottolineato che "qualsiasi dialogo libico dovrà essere basato solo sul referendum sulla costituzione e sullo svolgimento delle elezioni". La formazione armata ha dichiarato di "non accettare il dialogo con chi lo ha definito ieri come terrorista, a prescindere dalle motivazioni". La nota Giunge dopo la conclusione lo scorso 29 settembre, nella città egiziana di Hurghada, in Egitto, degli incontri per la sicurezza e i colloqui militari tra una delegazione delle forze di Haftar e una delegazione che rappresenta il Governo di accordo nazionale. (Lit)