Kenya: corruzione, persi 21 milioni di dollari nell’acquisto di materiali anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kenya ha perso 2,3 miliardi di scellini kenioti (21 milioni di dollari) a cuusa delle attività di corruzione nelle operazioni di acquisto di materiali sanitari per la risposta all’emergenza Covid-19. È quanto emerso da un rapporto presentato dal revisore generale, Nancy Gathangu, secondo cui i dirigenti dell'ente statale responsabile degli acquisti, l’Autorità keniota per le forniture mediche (Kemsa) hanno violato le norme sugli appalti detrminando uno sperpero di denaro pubblico. Secondo il rapporto, i vertici del Kemsa sono entrati in collusione con le aziende a cui sono stati assegnati i contratti, vendendo articoli a prezzi considerati troppo cari, deviando i soldi destinati al programma di copertura sanitaria universale e acquistando articoli senza l'approvazione del ministero della Sanità. Il revisore generale ha quindi raccomandato una revisione indipendente delle operazioni e ha esortato le agenzie investigative a indagare su eventuali crimini nel processo di appalto. Il rapporto giunge dopo le molteplici denunce diffuse dai media locali sul fatto che le donazioni del miliardario cinese Jack Ma siano state rubate, dirottate e vendute invece di essere distribuite. Il governo di Nairobi, da parte sua, ha ordinato un'indagine sul fatto, mentre i funzionari del Kemsa hanno negato di aver sottratto i fondi. (Res)