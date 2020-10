Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti organizza un punto stampa per parlare dei requisiti di accesso alle case popolari.Palazzo Marino - sala degli Arazzi, piazza della Scala 2 (ore 11.30)Il sindaco Giuseppe Sala prende parte alla presentazione del libro di Federica Seneghini e Marco Giani "Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il Duce".Rob de Matt, via Annibale Butti 18 (ore 18.00)REGIONEL'assessore regionale al Territorio e protezione civile Pietro Foroni partecipa all'inaugurazione della centrale idroelettrica 'Tre Ponti' a Manerbio (Bs).Centrale 'Tre Ponti', località Treponti - Manerbio/Bs (ore 10.00)L’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi partecipa a un sopralluogo a Calusco d’Adda (BG) per fare il punto sulla Variante Sud.Ritrovo in municipio, Piazza San Fedele 1 - Calusco d’Adda/Bg. (ore 11.00)L’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia Lara Magoni partecipa alla conferenza stampa di presentazione della “Festa del Torrone”, in programma a Cremona dal 16 al 18 ottobre.Palazzo Comunale, Piazza del Comune 8 - Cremona (ore 12.00)Il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala, insieme all'assessore regionale allo Sport e Giovani Martina Cambiaghi interviene alla conferenza stampa di presentazione del Milano Rally Show a Dubai in occasione dell'Esposizione universale 2021-2022. Durante l'incontro con i giornalisti, viene illustrata l'iniziativa “One Year To Go” organizzata un anno prima dell'Expo negli Emirati Arabi Uniti. In piazza Città di Lombardia sono presenti anche le auto da rally che poi partono per una “parata” per le vie di Milano.Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia 1 (ore 14.45)VARIEAssemblea 2020 “Ucimu-Sistemi per produrre”. in mattinata Incontro aperto al pubblico con Massimo Carboniero (presidente Ucimo), Carlo Bonomi (presidente Confindustria), e Marco Fortis (economista). Nel pomeriggio assemblea privata elettiva. Nel corso dell’incontro saranno presentate le previsioni 2020-2021 per mercato italiano della macchina utensile e per i principali paesi internazionali.Grand Hotel Villa Torretta, via Milanese 3 - Sesto San Giovanni/Mi (ore 10.30)Conferenza stampa Diffondere Conoscenza - Promuovere Innovazione - Favorire Collaborazione: Per la ripresa in uno scenario manifatturiero post Covid-19. Presentazione del piano strategico e world manufacturing forum 2020. Intervengono, tra gli altri, Stefano Scaglia (presidente Confindustria Bergamo), Alberto Ribolla (presidente World Manufacturing Foundation), Marco Bonometti (presidente Confindustria Lombardia), Ferruccio Resta (rettore Politecnico di Milano) e Fabrizio Sala (vicepresidente e assessore per la Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione della Regione Lombardia).Kilometro rosso, Via Stezzano 87, Gate 5 - Bergamo (ore 11.00)L'Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiede la Messa per la scuola. Alla celebrazione sono invitati in modo particolare gli insegnanti e i dirigenti di scuole statali e paritarie, di ogni ordine e grado.Duomo di Milano (ore 17.30)MONZAIl sindaco Dario Allevi e l’assessore alla Mobilità Federico Arena presentano la campagna di informazione per l'uso in sicurezza dei monopattini. Partecipano Davide Mardegan (Monza Mobilità), Annalaura D'Angelo e Marco Monterisi (Dott Italia).Piazza Centemero e Paleari - Monza (ore 15.00)(Rem)