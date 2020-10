Usa: presidenziali, testa a testa tra candidati nel South Carolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sondaggio pubblicato ieri dalla Quinnipiac University prevede un testa a testa tra i candidati alla presidenza e al Senato federale Usa nel South Carolina, uno Stato tradizionalmente conservatore. Secondo il sondaggio, il presidente repubblicano in carica, Donald Trump, gode di un vantaggio di un solo punto percentuale sul suo avversario, il democratico Joe Biden: 48 per cento dei consensi contro 47 per cento. Il sondaggio prevede anche un inatteso testa a testa tra il senatore uscente di quello Stato, Lindsey Graham – uno dei principali volti dello schieramento conservatore al Senato federale – e il suo sfidante democratico, l’afroamericano Jaime Harrison: il sondaggio attribuisce ad entrambi i candidati il 48 per cento dei consensi. (Nys)