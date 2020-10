Corea del Sud: Moon incontrerà capi diplomazia di Usa e Cina ad ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, incontrerà i ministri degli Esteri di Cina e Stati Uniti nel mese di ottobre, Lo riferisce la stampa sudcoreana, secondo cui il capo dello Stato tenterà di rinnovare l’impegno delle maggiori potenze globali a contribuire alla normalizzazione delle relazioni nella Penisola coreana. Secondo una fonte diplomatica citata dal quotidiano “Korea Herald”, Seul e Pechino sono impegnate in “consultazioni continue” in merito alla possibile visita del consigliere di Stato e ministro degli Esteri Wang Yi, che questo mese intende recarsi anche in Giappone. L’incontro tra Moone Wang sarebbe il primo da dieci mesi a questa parte. Tra gli argomenti di discussione figurerebbe anche la visita ufficiale del presidente cinese Xi Jinping in Corea del Sud, rinviata a causa della pandemia di coronavirus. Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, visiterà invece la Corea del Sud il 7 e 8 ottobre prossimo, di ritorno dalla riunione del Quad in programma a Tokyo. Il quadro della sicurezza nella Penisola coreana sarà al centro del colloquio tra Pompeo e il presidente sudcoreano. (segue) (Git)