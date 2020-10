Usa: Brad Parscale lascia la campagna elettorale di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex responsabile della campagna elettorale del presidente Usa, Donald Trump, ha abbandonato la campagna per la rielezione dell’inquilino della Casa Bianca, giorni dopo il ricovero seguito ad un suo tentativo di suicidio. Lo riferisce la stampa Usa. Parscale, uno dei più stretti collaboratori del presidente, ha gestito la campagna per la rielezione di Trump sino allo scorso luglio, quando è stato sostituito a seguito dell’insuccesso di un grande evento elettorale a Tulsa. Parscale ha però continuato a collaborare nella veste di consulente, sino a domenica, 27 settembre, quando si è barricato in casa, armato, minacciando di suicidarsi. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, Parscale è stato sottoposto a ricovero ospedaliero coatto sulla base del Baker Act, che prevede una valutazione psichiatrica di 72 ore per i soggetti ritenuti un rischio per se stessi e gli altri. Nel pomeriggio di lunedì, 28 settembre, sono tate pubblicate le registrazioni video dell’immobilizzazione di Parscale da parte delle forze dell’ordine. (Nys)