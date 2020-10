Usa: Senato approva disegno di legge per evitare chiusura del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato statunitense ha approvato un disegno di legge a breve termine per evitare la chiusura del governo. Lo riporta il sito "The Hill". I senatori hanno votato 84 a 10 per mantenere i finanziamenti al governo federale ai livelli attuali fino all'11 dicembre, organizzando un'altra lotta per i finanziamenti dopo le elezioni di novembre e subito prima delle vacanze. Il disegno di legge sui finanziamenti, approvato dalla Camera all'inizio di questo mese, si dirige ora verso la scrivania del presidente Trump, dove è previsto che lo firmi prima di mezzanotte per mantenere il governo in funzione. Oltre all'estensione dei finanziamenti governativi, il disegno di legge aggiunge 8 miliardi di dollari in programmi di assistenza nutrizionale; consente gli aiuti agricoli distribuiti attraverso la Commodity Credit Corporation (Ccc), ma con le misure richieste dai Democratici per proibire i pagamenti a raffinatori e importatori di combustibili fossili; e amplia un programma in scadenza che fornisce pasti ai bambini a basso reddito e include centri di assistenza all'infanzia colpiti dalla chiusura dovuta alla pandemia. (Nys)