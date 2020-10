Vietnam-Regno Unito: segretario Esteri Raab visita Hanoi, discute adesione di Londra a Tpp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Regno Unito, Dominic Raab, ha incontrato ieri ad Hanoi la propria controparte vietnamita, Pham Binh Minh, con cui ha discusso la volontà di Londra di aderire all’accordo di libero scambio regionale Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (Accordo globale e progressivo per un Partenariato trans-Pacifico, noto anche come CpTpp o Tpp-11). Raab ha anche discusso la negoziazione di un accordo di libero scambio bilaterale tra Regno Unito e Vietnam, e la cooperazione tra i due paesi per lo sviluppo di un vaccino contro il coronavirus. “Ci siamo assicurati il sostegno pubblico del vietnam per l’adesione al CpTpp”, ha scritto il ministro britannico sul proprio profilo Twitter, a margine dell’incontro con il ministro. “Si tratta di un passo significativo verso l’elevazione delle relazioni economiche tra Regno Unito e Vietnam ad un nuovo livello, e a dimostrazione dell’impegno e del valore attribuito dal Regno Unito alla regione” dell’Asia-Pacifico. Sia Londra che Hanoi ambiscono ad intensificare la reciproca relazione commerciale. Sino alla effettiva uscita di Londra dall’Unione europea, Hanoi applicherà al paese l’accordo di libero scambio sottoscritto con l’Ue. (segue) (Fim)