Vietnam-Regno Unito: segretario Esteri Raab visita Hanoi, discute adesione di Londra a Tpp (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raab è giunto nel Vietnam martedì, 29 settembre, per una visita tesa a promuovere relazioni più strette con i paesi del Sud-est asiatico. Durante la visita, il ministro ha incontrato anche il premier vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, cui ha riferito che Londra intende lavorare coi paesi della regione su temi come la sicurezza marittima. Raab ha annunciato ieri che Londra investirà 6,3 milioni di sterline (8,1 milioni di dollari) per aiutare il Sud-est asiatico a superare l’impatto sanitario ed economico della pandemia di coronavirus. Funzionari britannici e vietnamiti hanno tenuto un incontro di lavoro in merito allo sviluppo di un vaccino: il colosso farmaceutico AstraZeneca e l’Unità di ricerca clinica dell’Università di Oxford stanno conducendo ricerche per lo sviluppo del farmaco proprio nel Vietnam. (Fim)