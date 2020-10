Usa: coronavirus, ad Moderna avverte che un vaccino non sarà disponibile prima delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stephan Bancel, amministratore delegato di Moderna Therapeutics, una delle grandi aziende farmaceutiche in prima fila nello sviluppo di un vaccino contro il coronavirus, ha avvertito ieri, 30 settembre, che il farmaco non sarà disponibile prima delle elezioni presidenziali in programma negli Stati Uniti all’inizio di novembre. Le dichiarazioni di Bancel frustrano la speranze politiche del presidente Usa, Donald Trump, di giungere al traguardo di un vaccino prima dell’appuntamento con le urne. L’ad di Moderna ha spiegato che l’azienda non sarà in grado di presentare alle autorità sanitarie Usa una richiesta di autorizzazione del potenziale vaccino prima della fine di novembre. Intervenuto all’Us Pharma and Biotech Conferenze, Bancel ha dichiarato che “il 25 novembre disporremo di abbastanza informazioni sulla sicurezza per poter presentare all’Fda una richiesta di Eua (autorizzazione emergenziale di utilizzo), assumendo che i dati sulla sicurezza siano positivi”. Le tempistiche di sviluppo e distribuzione di un vaccino sono diventate uno dei temi più controversi del dibattito politico Usa: l’amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, ha lanciato un’iniziativa tesa ad accelerare lo sviluppo di un farmaco per l’immunizzazione dal coronavirus, ed ha più volte anticipato lo sviluppo di un vaccino entro le elezioni di novembre. Gli avversari del presidente affermano che l’inquilino della Casa Bianca abbia posto a rischio la sicurezza del processo di sviluppo del farmaco a fini elettorali. (Nys)