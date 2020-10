Roma: Raggi, continua battaglia contro uso improprio pass disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo portando avanti una battaglia contro l’uso improprio del pass disabili. Qualche incivile continua ad utilizzarli senza alcun titolo, sottraendo posti auto riservati a chi ne ha davvero bisogno". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Dai controlli mirati della Polizia locale di Roma Capitale emergono casi di pass scaduti o fotocopiati: tra ieri e oggi, i nostri agenti ne hanno ritirati sei nei pressi del policlinico Umberto I - spiega Raggi - . Addirittura c’è gente che utilizza il permesso di parenti deceduti da anni. Ricordo a tutti che i parcheggi per disabili vanno rispettati. Questo vale in ogni zona della città, dalla periferia al Centro, per non parlare dei luoghi in prossimità degli ospedali. Noi andiamo avanti nella nostra battaglia di civiltà". La sindaca ringrazia il delegato all'accessibilità universale, Andrea Venuto "per il suo impegno. Sta al nostro senso civico fare di Roma una città accogliente, sensibile e inclusiva", conclude Raggi. (Rer)