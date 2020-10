Credito: “Handelsblatt”, per Ad Deutsche Bank Sewing fusione possibile non prima del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deutsche Bank potrebbe fondersi con un'altra banca, ma non prima del 2022. È quanto avrebbe dichiarato l'amministratore delegato di Deutsche Bank, Christian Sewing, secondo fonti informate sui fatti citate dal quotidiano “Handelsblatt”. Per l'Ad del maggiore istituto di credito tedesco, nel 2021 la banca continuerà a essere impegnata nella ristrutturazione e dovrà “fare i propri compiti”. Secondo alcune indiscrezioni, la banca svizzera Ubs sarebbe interessata a una fusione con Deutsche Bank. Intanto, il direttore finanziario dell'istituto di credito tedesco, James von Moltke, ha dichiarato che l'azienda si sta preparando per le fusioni e intende coglierne le opportunità. (Geb)