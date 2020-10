Colombia-Venezuela: Bogotà estende chiusura delle frontiere fino al 1 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Colombia ha annunciato la chiusura dei valichi di confine terrestre, marittimo e fluviale con il Venezuela fino al prossimo 1 novembre. Il provvedimento, ha spiegato l'esecutivo in una nota, mira a prevenire la diffusione del Covid-19 nel Paese. La misura prevede eccezioni per casi di emergenza umanitaria, trasporto di merci e cause di forza maggiore, oltre che per casi coordinati dall'ufficio per l'Immigrazione colombiano. (Mec)