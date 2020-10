© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE:- Inaugurazione di “Insieme”, il festival dei lettori, autori, editori". Auditorium Parco della Musica, viale Pietro de Coubertin 30. (ore 14)- Sesto memorial Stefano Cucchi: al via "Umanità in marcia". Le celebrazioni di piantumazione in memoria di Stefano Cucchi avverranno nei Municipi I-II-III-VIII.- Anteprima stampa della mostra "Comenio - un pensatore nei labirinti dell’Europa del XVII secolo". Saranno presenti la Sovrintendente capitolina ai beni culturali Maria Vittoria MariniClarelli, la direttrice del centro culturale Ceco Petra Březáčková, il direttore del Muzeum Jana Ámose Komenského Miroslav Vaškových, il curatore della mostra Petr Zemek. Museo di Roma a Palazzo Braschi, in piazza San Pantaleo, 10. (ore 12-13) (Rer)