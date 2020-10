Governo: il comunicato finale del Consiglio dei ministri (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, il Consiglio dei ministri ha deliberato la rinuncia alle impugnative di seguito indicate.Rinunce totali: legge della Regione Calabria n. 53 del 2019 recante "Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria)", in quanto la Regione, con successiva legge regionale, ha abrogato la legge impugnata; legge della Regione Calabria n. 48 del 2019 recante "Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria", in quanto la Regione, con successiva legge regionale, ha modificato le disposizioni impugnate adeguandole alla normativa statale di riferimento; legge della Regione Calabria n. 61 del 2019 recante "Modifiche ed integrazioni alla l.r. 19/2002 (norme per la tutela, governo ed uso del territorio – legge urbanistica della Calabria)", in quanto la Regione, con successiva legge regionale, ha abrogato la legge impugnata. Rinunce parziali: legge della Regione Sardegna n. 48 del 2018 recante "Legge di stabilità 2019", in quanto talune disposizioni impugnate sono state sostituite da una successiva legge della Regione; legge della Regione Lazio n. 13 pubblicata sul B.U.R n. 105 del 29/12/2018 recante "Legge di Stabilità regionale 2019", in quanto talune disposizioni impugnate sono state sostituite da una successiva legge della Regione. Il Consiglio dei ministri è terminato alle 21.10. (Com)