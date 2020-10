Italia-Brasile: Brasilia, vice ministra Del Re interverrà a webinar su imprese e Ong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ambasciata d’Italia a Brasilia, in collaborazione con Enel Brasile e Fondazione Avsi Brasile, organizzerà il 6 ottobre un webinar “Alleanza tra imprese e Ong per lo sviluppo sostenibile in Brasile”. L’evento è parte integrante del “Festival dello Sviluppo Sostenibile”, iniziativa promossa dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (Asvis) con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Secondo il comunicato dell'ambasciata, si parlerà dell’esperienza maturata da Avsi ed Enel nel settore della sostenibilità socio-ambientale in Brasile, dell’alleanza strategica con il Banco do Brasil e di un nuovo Accordo tripartito di cooperazione tecnica Avsi - Enel - Fondazione Banco do Brasil. Interverranno, tra gli ospiti, la Vice Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Emanuela Del Re, e l’Ambasciatore d’Italia a Brasilia, Francesco Azzarello. (Com)