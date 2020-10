Coronavirus: Usa, 206.494 morti su 7.219.635 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono almeno 7.210.067 casi di coronavirus negli Stati Uniti, e almeno 206.494 persone sono morte, secondo i dati della Johns Hopkins University. A riportarlo è l'emittente "Cnn". Nelle ultime 24 ore la Johns Hopkins ha segnalato 19.837 nuovi casi e 508 decessi. I totali includono casi provenienti da tutti i 50 Stati, dal Distretto di Columbia e da altri territori degli Stati Uniti, oltre a casi di rimpatrio. La task force anticoronavirus della Casa Bianca sta continuando ad emettere raccomandazioni agli Stati tramite rapporti settimanali, anche questa settimana raccomandando fortemente l'uso della mascherina in alcuni Stati che non hanno ancora un obbligo per l'uso delle coperture faccia. La task force ha detto alla Georgia che "gli sforzi di mitigazione devono continuare ad includere l'uso di mascherine", e ha invitato l'Iowa a rendere obbligatorie le mascherine in tutto lo Stato, e ha suggerito che il Wyoming richieda "coperture per il viso in spazi interni, pubblici e commerciali". (Nys)