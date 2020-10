Usa: dipartimento di Stato annuncia visita dell'inviato per il Sahel in Mali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale statunitense per la regione del Sahel, Peter Pham, si recherà a Bamako, Mali, dal 30 settembre al 3 ottobre. Lo fa sapere il dipartimento di Stato Usa, in un comunicato. L'inviato speciale incontrerà il governo di transizione, rappresentanti della società civile, i leader religiosi e i funzionari delle Nazioni Unite, dell'Unione Africana, del G5 Sahel e della comunità diplomatica. Secondo quanto si legge nella nota del dipartimento, Pham aiuterà il governo di transizione a rispettare gli impegni assunti nei confronti della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas), tra cui lo svolgimento di elezioni libere ed eque entro 18 mesi. Pham incoraggerà inoltre gli sforzi per combattere la corruzione, affrontare le questioni relative ai diritti umani, riformare i processi elettorali e attuare l'Accordo di pace e riconciliazione del 2015 in Mali.(Nys)