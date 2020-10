Usa-Giappone: impegno comune a mantenere mercati energetici "aperti e competivi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone e gli Stati Uniti hanno riaffermato il loro impegno comune a mantenere mercati energetici "aperti e competitivi" e a rafforzare la sicurezza energetica nella regione dell'Indo-Pacifico. Lo comunica il dipartimento di Stato Usa in una nota, in occasione di una riunione virtuale del Partenariato strategico energetico tra Giappone e Stati Uniti (Juseb) il 24 settembre 2020. Entrambe le parti hanno hanno riconosciuto l'importanza della cooperazione energetica bilaterale in corso, con particolare attenzione alle tecnologie energetiche emergenti. Inoltre entrambi i paesi hanno evidenziato i progressi dei progetti congiunti per mitigare gli effetti economici della pandemia di coronavirus, e l'importanza di un impegno commerciale continuo.(Nys)