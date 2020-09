Aspi: entro dieci giorni riunione Cdm per decidere, se Atlantia non cambia posizione sarà revoca concessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una riunione del Consiglio dei ministri entro dieci giorni per decidere sulla vicenda relativa ad Autostrade per l’Italia (Aspi). Se Atlantia non muterà la posizione delineata nella lettera inviata ieri all’esecutivo - missiva in cui secondo il governo vengono cambiate le condizioni dell’intesa maturata lo scorso mese di luglio - ci sarà la revoca della concessione, altrimenti si procederà con la valutazione degli eventuali, nuovi elementi che emergeranno. Secondo quanto si apprende, sarebbe questo l’orientamento emerso al termine del vertice di oggi pomeriggio, a palazzo Chigi, tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e quello delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli. (Rin)